Gorący poranek na Obwodnicy Trójmiasta. Dwa spore wypadki z udziałem łącznie ośmiu pojazdów na drodze w kierunku Łodzi

Wypadki na Obwodnicy Trójmiasta. Duże korki

Do pierwszego doszło na gdyńskim odcinku drogi S6 między Gdynią Wielkim Kackiem, a Gdańskiem Osową. Zderzyły się trzy samochody osobowe i bus. Do zdarzenia doszło ok. 8:30. Jeden pas ruchu jest zablokowany, ruch odbywa się drugim pasem. Utrudnienia mogą potrwać ok. 1,5 godziny.