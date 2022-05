Gmina Szemud. Czy nad Jeziorem Wysoka w Kamieniu jest problem z plażowaniem? Zastanawia się nasza czytelniczka Tomasz Smuga

Gmina Szemud. "Teren prywatny łącznie z linią brzegową", "plaża prywatna", "zakaz plażowania i biwakowania" - to napisy, które widnieją na tablicach zawieszonych na płotach przy Jeziorze Wysoka w Kamieniu. Nasza czytelniczka zastanawia się, czy jest to zgodne z prawem. Postanowiliśmy to sprawdzić.