Gmina Puck. 18-letni mieszkaniec gminy ofiarą tragedii drogowej na trasie Zdrada - Werblinia. Co udało się ustalić? Nowe informacje Magdalena Gębka-Scuffins

Gmina Puck. We wtorek, 29 listopada 2022 r. na drodze nr 213, pomiędzy Zdradą i Werblinią doszło do tragicznego zdarzenia. W wypadku drogowym śmierć poniósł 18-letni mieszkaniec gminy Puck, uczeń jednej z puckich szkół. Niewyobrażalna tragedia dotknęła rodzinę i przyjaciół ofiary, a także całą społeczność. Co dotychczas ustalili mundurowi?