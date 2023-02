Gmina Nowa Wieś pozwała do sądu wykonawcę modernizacji stadionu w Garczegorzu

BOISKO PRZED SĄDEM

Modernizacja stadionu w Garczegorzu, inwestycja za ponad milion zł z budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska, trafiła do sądu. Chojnaccy Spółkę z Wrocławia pozwała Gminy Nowa Wieś Lęborska. Wykonawca w czerwcu ubr. zszedł z placu budowy bez położenia trawy twierdząc, że wójt zakwestionował jakość jednej z warstw. Podkreślając, jak bardzo zależy na dokończeniu modernizacji stadionu, wójt Zdzisław Chojnacki już wówczas nie wykluczał drogi sądowej. I do tego doszło. Na grudniowym, niejawnym posiedzeniu z powództwa gminy sąd postanowił skierować strony do mediacji. Wyznaczył mediatora a czas trwania mediacji na okres 3 miesięcy. Spór dotyczy zapłaty z tytułu kary umownej w wysokości 122 590 zł.

- Jeśli mediator zgłosi się do nas z byłym już wykonawcą modernizacji stadionu w Garczegorzu, to wcześniej chciałbym znać stanowisko wykonawcy - mówi wójt Zdzisław Chojnacki. - Sąd będzie rozstrzygał, czy wykonawca zapłaci kary umowne a nie czy wróci na teren budowy dokończyć inwestycję. Jeśli wykonawca nie będzie chciał domówić się a zejść z kar umownych, to tak nie będzie. Będą najbardziej zadowolony, gdy wreszcie uda się dokończyć modernizację stadionu. To nie z winy gminy inwestycja nie została jeszcze ukończona. Drużyna Aniołów Garczegorze jest piłkarską wizytówką naszej gminy i chciałbym, żeby mogła grać na swoim boisku.