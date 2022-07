Gmina Malbork. Pogorzelec i jednocześnie podejrzany zamieszkał na przystanku autobusowym po pożarze domu w Stogach

Pożar w Stogach koło Malborka

Na przystanku autobusowym na popegeerowskim osiedlu w Stogach koło Malborka zamieszkał mężczyzna. Dosłownie zamieszkał. Je tam, pije tam, śpi i robi wszystko inne... Jego dom stoi kilkadziesiąt metrów dalej. Został uszkodzony w niedawnym tragicznym pożarze w tej miejscowości, a sam mężczyzna w prowadzonym śledztwie występuje w charakterze podejrzanego, bo Prokuratura Rejonowa w Malborku postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Zeznał, że podpalił dom, bo chciał „tylko” nastraszyć swojego brata. Ten niestety zginął.

Podejrzany będzie odpowiadał z wolnej stopy, bo po przedstawieniu zarzutu został wypuszczony. Prokurator nie zdecydował się na złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna wrócił do wsi. Jego dom w obecnym stanie nie nadaje się do użytku. Od tamtej pory mieszka na przystanku. Początkowo sąsiedzi litowali się. Z czasem to nastawienie zaczęło się zmieniać.