Gdynia. Pożar samochodu na ul. Morskiej. Nikomu nic się nie stało [WIDEO]

Pożar samochodu na ul. Morskiej w Gdyni

To kolejny w ostatnich dniach przypadek, kiedy w Gdyni spłonął samochód. Jak poinformował nas kpt. Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, na ul. Morskiej 48 przy Uniwersytecie Morskim, służby zostały wezwane do pożaru pojazdu. Zablokowane były dwa pasy w kierunku centrum Gdyni. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pożar został już ugaszony przez strażaków, ruch ma wracać do normy. Służby działają na miejscu.