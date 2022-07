Globaltica (14-16 lipca 2022). Festiwalu Kultur Świata w gdyńskim Parku Kolibki: sprawdź program imprezy

W Globaltice wierzymy, że to, co najciekawsze dzieje się na styku kultur, gatunków i stylów. Każdy i każda z ogłoszonych dzisiaj artystów na swój własny sposób łączy tradycję z nowoczesnością, tworzy własny, niepodrabialny muzyczny język, staje w kontrze do politycznych podziałów, zajmując zdecydowane stanowisko w sprawach trapiących ich społeczności.

Globaltica 2022: zobacz cały program festiwalu

Niekwestionowaną gwiazdą jest Liraz Charhi. Nie tylko sceny, ale także ekranu. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała w izraelskich produkcjach, jednak to muzyka jest jej pierwszą i najważniejszą miłością. Przeniosła się do Los Angeles, by podbić Fabrykę Snów, znalazła tam żywą irańską społeczność, dla której muzyka Dariusha, Googoosh i innych przedrewolucyjnych gwiazd perskiego popu jest ciągle istotna. Liraz śpiewa o kobietach, o matce, ciotkach i babce, które na swój sposób walczyły z patriarchatem, oddaje hołd muzykom sprzed dwóch pokoleń, ale ani na moment nie zapomina, że żyje w XXI wieku. W żadnym wypadku nie jest to retro, rekonstrukcja. Muzyka Liraz jest jej prywatną rewolucją, sprzeciwem wobec patriarchatu i hołdem dla silnych kobiet, z którymi stykała się od dziecka. Do tych utworów można tańczyć, można je śpiewać, przede wszystkim jednak zmuszają do myślenia.