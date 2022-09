Giżycko. GDDKiA ogłosiła przetarg na przebudowę obwodnicy miasta. Kiedy ruszy remont na DK 59 w Giżycku?

Giżycko. GDDKiA chce przebudowy obwodnicy

Giżycko od lat posiada obwodnicę miasta, którą stanowi ulica Obwodowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o jej przebudowie.

- Istniejąca obwodnica Giżycka - ulica Obwodowa - ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych - przekazał Karol Głębocki - główny specjalista ds. Komunikacji Społecznej GDDKiA z Olsztyna.