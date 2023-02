Gigantyczna inwestycja PKP PLK w Gdyni nabiera kształtów! ZDJĘCIA

PKP PLK oficjalnie otworzyło nowy tor na 600-metrowym wiadukcie w obrębie stacji Gdynia Port. Pierwsze pociągi z ładunkami do Portu Gdynia już nim jeżdżą! Obecnie trwa budowa sąsiedniego drugiego toru. Docelowo na wiadukcie położone zostaną cztery tory. Prace kończą się również na kolejnym, blisko 140-metrowym wiadukcie, pod którym jest aż siedem torów. Stalowa konstrukcja obiektu jest gotowa, wkrótce wykonawca przystąpi do zabudowy toru oraz sieci trakcyjnej.

- Nowe wiadukty usprawnią przewóz towarów do nabrzeży. Zostały dostosowane do jazdy cięższych i dłuższych, nawet 750-metrowych pociągów o nacisku 22,5 tony na oś. Obiekty poprawią przepustowość linii prowadzących do portu. Większa ilość towarów przewiezionych koleją to mniej pojazdów ciężarowych na drogach. To ważny, proekologiczny aspekt inwestycji realizowanej przez PLK S.A. Realizacja zadania umożliwi przeładunek większej ilości towarów i skróci czas obsługi pociągów, co korzystnie wpłynie na polską gospodarkę - informują przedstawiciele PKP PLK.