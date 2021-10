Gdzie na jesienny spacer w Gdańsku? Park Leśny przy Jaśkowej Dolinie w czerwieni wprost zachwyca!

Gdzie na spacer w Gdańsku? Zapraszamy do Parku Leśnego!

Park Leśny Jaśkowej Doliny to jedno z "magicznych" miejsc na mapie Gdańska. Założył go Johann Labes, przekształcając ze swojego prywatnego ogrodu. Dla mieszkańców Gdańska został otwarty w 1803 roku. To właśnie tu, na wzgórzach Heweliusza i Wintera, zbudowano Teatr Leśny, który rozpoczął działalność w czerwcu 1911 r.