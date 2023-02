Gdzie jest moje miejsce? Czyli życie bez celu przez prawie piętnaście lat. Piotr Zamudio-Zeidler opowiada, jak Jezus odmienił jego życie

Stosunek do religii we wczesnych latach dorastania

Stosunek do religii we wczesnych latach dorastania

Nasz rozmówca jak sam przyznaje, wychował się w klasycznej katolickiej rodzinie. Chodził z rodzicami do kościoła, celebrował mszę świętą, cyklicznie przystępował do sakramentu spowiedzi. Uczęszczanie do kościoła nie sprawiało mu jednak radości. Była to rutyna, wynikająca z poczucia obowiązku.

- Pochodzę z tradycyjnej katolickiej rodziny, jeżeli można w ogóle o czymś takim powiedzieć we własnym przypadku – mówi Piotr w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”. - W mojej obecności w kościele nie było żadnej relacji z Bogiem. Była to pusta religijność.