Gdynia: Zamieszanie z wejściem dzieci do przedszkoli po rozpoczęciu roku szkolnego. W ekspresowym tempie wprowadzono zmiany

Nowy rok szkolny nie tylko w gdyńskich szkołach, o czym wczoraj pisaliśmy, ale także w przedszkolach rozpoczął się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Dzieci wchodzą do placówek gęsiego, gdyż każdemu z maluchów mierzona jest temperatura. Dodatkowo wielu rodziców trzylatków przyprowadziła swoje pociechy do przedszkola pierwszy raz w życiu. Nie orientowali się dokładnie, jakie obowiązują procedury i jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki. We wtorek 1 września pojawiły się w związku z tym kłopoty z płynnym wejściem do kilku przedszkoli samorządowych. Niektórzy rodzice oczekując w kolejkach denerwowali się, że spóźnią się do pracy. Najgorzej sytuacja wyglądała w przypadku Przedszkola nr 54 na Karwinach. Anna Wilczyńska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdyni, w skład którego oprócz przedszkola wchodzi też Szkoła Podstawowa nr 42, przyznaje, że ustawiła się kilkudziesięciometrowa kolejka. Część rodziców musiała dość długo poczekać, zanim udało się im oddać pociechę pod opiekę wychowawców. Dzięki szybko podjętym środkom zaradczym problem został jednak rozwiązany. Dziś, 2 września, po godz. 7 rano, żaden z rodziców i opiekunów nie musiał na Karwinach czekać przed drzwiami na oddanie dziecka do przedszkola dłużej, niż dwie minuty. Podobnie było w innych dzielnicach miasta.