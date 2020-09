Gdynia: Powrót do szkół, lecz nauka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym (1.09.2020). Przedłużone wakacje dla dzieci z Witomina

Głównym zaleceniem jest bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, jak częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania twarzy, zachowanie odpowiedniego dystansu, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby odwiedzające szkoły, regularne czyszczenie pomieszczeń. Do gdyńskich szkół przekazano 14,5 tysiąca litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Oprócz tego trafiło do nich 20 tysięcy maseczek jednorazowych i 150 tysięcy rękawiczek ochronnych. Uczniowie mają też do dyspozycji płyn do dezynfekcji rąk. Łącznie trafiło go do szkół 3,5 tysiąca litrów. Dodatkowe środki ochrony przekazało też ministerstwo zdrowia. Jest to 18,9 tysiąca litrów płynu dezynfekującego i prawie 66 tysięcy maseczek.