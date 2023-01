Gdynia: Strażacy weszli do mieszkania przez okno. Pomogli starszej kobiecie, która nie była w stanie otworzyć drzwi 05.01.2023

Na miejsce zadysponowano dwa zastępy.

Okazało się, że pomoc była wezwana przez sąsiadów mieszkanki bloku położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego, która samodzielnie nie była w stanie otworzyć drzwi. Na miejsce poza strażakami dotarł zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci.

- Asystowaliśmy przy wejściu do mieszkania, celem rozpytania czy lokatorka potrzebuje jakiejkolwiek pomocy i ustalenie okoliczności wezwania służb - czy był to problem techniczny z otworzeniem zamka, czy kobieta była na tyle słaba, że nie mogła go otworzyć - przekazał asp. sztab. Łukasz Grzyb z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.