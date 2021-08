Gdynia: Sąsiedzki mural powstaje na Witominie. Malują go sami mieszkańcy

Ściana została już zagruntowana i przygotowana pod malowanie murala. Zakupiono też farby i inny sprzęt. Projekt dzieła pod nazwą "Nasze Witomino" wyszedł spod rąk dzieci i młodzieży z tej dzielnicy podczas warsztatów prowadzonych przez Beeskiego, gdyńskiego artystę rzemieślnika. Są to działania w ramach Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa”.

- Lubię pracować z młodzieżą, a tego typu projekty są świetną inicjatywą i ogromną szansą dla młodych osób - mówi Beeski. - To dobry sposób, by pokazać im coś, co może stać się ich pasją, sposobem na życie, ciekawą drogą wyrażania siebie. Podczas warsztatów pracowało nam się przyjemnie. Dzieci były pracowite, ciekawe. Naprawdę mocno angażowały się w budowanie tego konceptu. Chłonęły wiedzę o technikach i narzędziach tworzenia murali. Tych kilka dni to był mega fajny czas z paczką, z którą z chęcią bym jeszcze nieraz popracował.