Politycy Koalicji Obywatelskiej i nauczyciele w Gdyni apelowali do ministerstwa edukacji o m.in. darmowe szczepienia dla pracowników oświaty

- Kilka milionów uczniów poszło dzisiaj do szkoły, jednak powinno się przygotować odpowiednie warunki co do tego - zaznaczała Katarzyna Lubnauer, posłanka KO. - Niedługo może się okazać, że system szkolnictwa w Polsce to system 2+2. Dwa tygodnie w szkole i dwa tygodnie na kwarantannie. Nie stać nas na kolejny lockdown. Rząd powinien realnie umożliwić dyrektorom szkół zapanowanie nad uczniami.

[cyt]- Dziwimy się, że Pan minister Piontkowski nie zgłosił nieprzygotowania, że nie powiedział wprost, że kompletnie jest do tego roku nieprzygotowany - mówiła Katarzyna Lubnauer. - Maseczki i środki na dwa tygodnie nauki, brak informacji o szczepieniach na grypę. Samorząd warszawski sam musiał pokryć koszt szczepień dla grypę dla nauczycieli, ale nie każdy samorząd może sobie na to pozwolić. Szkoła przez opieszałość Ministerstwa Edukacji Narodowej może stać się bramą do koronawirusa w domach wszystkich Polaków. Jeżeli maseczek jest na parę dni to niech powie śmiało nauczycielom, że spodziewa się, że za parę dni nie będzie edukacji w szkołach, tylko przeniosą się na nauczanie zdalne.