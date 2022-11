Gdynia: Podtrucie tlenkiem węgla. Dwie osoby trafiły do szpitala

- W godzinach wieczornych, we wtorek 15 listopada otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące podtrucia tlenkiem węgla mieszkańców bloku przy ulicy Kartuskiej w Gdyni - poinformował oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Ratownictwem PSP w Gdańsku. - Na miejsce zostały wysłane dwie jednostki straży pożarnej, które na miejscu pracowały około 1,5 godziny. Mierniki wykryły stężenie tlenku węgla na poziomie 1000 ppm, co jest bardzo wysokim stężeniem, normalnie nie powinno być go wcale.