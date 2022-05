Gdynia. Na lotnisku w Babich Dołach wylądował potężny samolot Antonov Airlines [ZDJĘCIA, FILM] Jakub Cyrzan

We wtorek 17 maja w południe na lotnisku w Gdyni - Babich Dołach wylądował ogromny samolot ukraińskiej firmy Antonov Airlines. Na swoim pokładzie może pomieścić ładunek o wadze do 150 ton. To nie pierwsza wizyta tego samolotu na trójmieskim lotnisku.