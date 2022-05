Pomorze. Wymuszali kolizje, później wyłudzali pieniądze, wykorzystując zapis z kamerek samochodowych. Policja szuka poszkodowanych [FILM] Krzysztof Dunaj

KMP Gdańsk

Oszuści w późnych porach wieczorowych oraz w nocy jeździli i celowo doprowadzali do kolizji drogowych. Poszukując potencjalnej "ofiary" zajmowali pozycję w tzw. martwym polu widzenia i oczekiwali na zmianę pasa ruchu przez kierowcę, za którym jechali. Po zatrzymaniu samochodów pokazywali zapis z kamerki swojego auta, mówiąc, że to winna pokrzywdzonych. Taka sytuacja miała miejsce również na gdańskiej obwodnicy. Do tej pory zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn. Policja prowadzi śledztwo i szuka poszkodowanych osób.