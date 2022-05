Gdynia. Mieszkańcy niezadowoleni z parku linowego na Dąbrowie. Inwestycja była realizowana z Budżetu Obywatelskiego Łukasz Kamasz

Na Dąbrowie miał powstać bezasekuracyjny park linowy składający się m.in. z 10 przeszkód linowych, dodatkowo każda z tych konstrukcji miała się znajdować ok. pół metra nad ziemią. Niestety wykonanie nie przypadło do gustu mieszkańcom, samej pomysłodawczyni oraz radnym miasta. Powód? Wykonawca wybudował go zupełnie inaczej, niż wszyscy sobie życzyli.