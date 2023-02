Gdynia do przeglądu: "Ciężko się rozmawia". Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Nic dziwnego, że czwartkowe spotkanie z nimi było burzliwe i niełatwe. Pan wiceprezydent poczuł się zaskoczony brakiem entuzjazmu mieszkańców, czemu udał upust w dość przykry sposób. Jednej z mieszkanek na jej uwagi odpowiedział, że strasznie ciężko się z nią rozmawia, ale to typowe dla ugrupowania, z którego ona jest. Dodajmy, że owa mieszkanka nie jest z żadnego ugrupowania, tylko jest aktywna w ramach Gdyńskiego Dialogu. Zamiast zachwytów – przygotowała uwagi, zamiast chleba i soli – gorycz i niezadowolenie.

Tekst urzędnika był prostacki i ad personam, co w przypadku tego akurat wiceprezydenta nie dziwi, a nawet jest znakiem rozpoznawczym. Problem jest jednak szerszy: otóż rozmawianie, w przeciwieństwie do przemawiania, nie jest łatwe. Rozmowa z ludźmi, którzy mają inny pogląd niż my, jest wyzwaniem – zwłaszcza dla ludzi, którzy przywykli wyłącznie do rozmów z klakierami i osobami im podległymi. Dialog jest wyzwaniem, bo zakłada, że jesteśmy ciekawi drugiej osoby, tego z czym przychodzi i o czym mówi. A ludzie, którzy nawykli do pogawędek w wąskim gronie, przytakiwania sobie nawzajem, utrzymywania w głowie jednowymiarowej rzeczywistości, ludzie, którzy nie nauczyli się partnerskiej rozmowy, nie radzą sobie z takim wyzwaniem. Uciekają więc w arogancję, prostackie odzywki lub – wyniosłe milczenie. W tym sensie warto docenić to, że wiceprezydent w ogóle na spotkanie przyszedł. Niestety przecenił swój czar, powab i talenty oratorskie i nie zrozumiał emocji ludzi.