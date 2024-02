Gdynia 98. urodziny spędziła w biegu. Prawie 2000 amatorów biegania z całej Polski na 10-km ulicznej trasie ZDJĘCIA

Bieg Urodzinowy Gdyni z Decathlonem 11.02.2024

- Jako mieszkańcy po raz kolejny pokazaliśmy, że Gdynia chce, potrafi i uwielbia świętować swoje urodziny w sposób różnorodny, w tym również na sportowo. Było wspaniale pobiec pośród tylu uśmiechniętych biegaczy. Wierzę, że dzisiejszy start był tylko przedsmakiem tego, jak będzie wyglądało to wydarzenie za dwa lata, świętując setne urodziny Gdyni – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

- Ten bieg to już nasza tradycja. Bez niego obchody urodzin Gdyni nie byłyby takie same. Bezpośrednie uczestnictwo w nich mieszkańców, to znak, że żywo i aktywnie chcą brać udział w tak ważnym dniu. A do tego propagują aktywność fizyczną – to idealne połączenie – dodał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Start biegu głównego na 10 km nastąpił z ulicy Olimpijskiej. Z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu uczestnicy imprezy skierowali swoje kroki na Aleję Zwycięstwa, ulicę Świętojańską, Bulwar Nadmorski i Aleję marszałka Józefa Piłsudskiego, by finiszować przed stadionie miejskim. Na trasie nie brakowało licznych punktów dopingowania, gdzie tłumnie zgromadzeni kibice głośnym dopingiem dodawali skrzydeł biegaczom.