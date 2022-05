Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada w sprawie instalacji przestrzennych pn. „Bramy”. Jaka jest ich przyszłość?

- Instalacje "Bramy" autorstwa Grzegorza Klamana częściowo znajdowały się na nieruchomości prywatnej (właściciel Euro Styl) - tłumaczy rzeczniczka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Magdalena Kiljan - Firma Euro Styl w ramach umowy z Miastem zobowiązała się do realizacji tzw. „Drogi do Wolności”. Projekt został opracowany na zlecenie Euro Styl zgodnie z oczekiwaniami PWKZ, tj. w formie silnie nawiązującej do historycznej, co także wymusiło zmianę lokalizacji „Bram”. Inwestor otrzymał od PWKZ decyzję pozwalającą na przestawienie instalacji na nieruchomość miejską, znajdującą się w ciągu planowanej Drogi do Wolności, po przeciwnej stronie ul. Popiełuszki.