"Bramy" przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zmieniają lokalizację 22.05.2022 r. ZDJĘCIA Krzysztof Dunaj

22 maja br. "Bramy", znajdujące się na trasie "Droga do Wolności" przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności, zostały przeniesione w nowe miejsce. Dwie instalacje przestrzenne pn. „Bramy” powstały w 2000 roku w ramach upamiętnienia dwudziestej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych jako część plenerowej wystawy „Droga do wolności”. Autorem projektu jest Grzegorz Klaman. Jaka będzie nowa lokalizacja rzeźb? Napisaliśmy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Czekamy na odpowiedź Miasta.