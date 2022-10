Gdańska straż miejska apeluje i ostrzega: Na cmentarze komunikacją zbiorową, będą mandaty za złe parkowanie, nie dajmy się okraść!

Od soboty 29 października do wtorku 1 listopada strażnicy miejscy nadzorują cmentarze Łostowicki i Srebrzysko, a od niedzieli do wtorku będzie to też cmentarz w Oliwie. Pozostałe nekropolie mają być kontrolowane doraźnie. Przez cztery dni w zabezpieczeniu cmentarzy weźmie udział łącznie 55 patroli (114 funkcjonariuszy). Najwięcej mundurowych (36 patroli) będzie zaangażowanych w dniu Wszystkich Świętych.

- Skupimy się na zapewnieniu porządku, na informacji, na wskazywaniu i pouczaniu. Jednak w trudnych sytuacjach będziemy również wystawiać mandaty – ostrzega Andrzej Czeran, zast. komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku do spraw operacyjnych, apelując jednocześnie by w drodze na cmentarze wybierać komunikację miejską.