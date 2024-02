Gdańska Orkiestra Akordeonowa Pulsanti z główną nagrodą XXVI Mławskiego Festiwalu Akordeonowego „Od solisty do orkiestry” MC

„Od solisty do orkiestry” to tytuł XXVI Mławskiego Festiwalu Akordeonowego który odbył się już po raz 26. Impreza trwała od 29 do 31 stycznia. W festiwalu wystartowali muzycy z aż 27 miast w całej Polsce. Konkurs organizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie.