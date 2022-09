Gdańsk: Zatrzymani amatorzy kosmetyków i gadżetów erotycznych. Najstarsza z osób, która usłyszała zarzuty ma 76 lat Kamil Kusier

Gdańscy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o kradzieże w drogeriach, skąd znikały kosmetyki, ale również gadżety erotyczne. Jak informuje Komenda Miejska Policji, zatrzymani, to osoby w wieku od 23 do 76 lat. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.