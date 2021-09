Policja w Gdańsku ostrzega przed złodziejami. 83-letnia kobieta straciła kilka tysięcy złotych

Jak nie dać się oszukać?

- Gdańscy policjanci regularnie przypominają o tym, jak nie dać się oszukać i okraść. Pomimo częstych apeli oraz prowadzonych akcji, także z pomocą lokalnych mediów, zdarzają się osoby, które często w stresie lub pośpiechu zapominają o apelach mundurowych. Przestępcy wykorzystują najróżniejsze metody, aby osiągnąć swój cel i nie mają przy tym litości oraz zrozumienia. Nie interesuje ich fakt, że ukradzione pieniądze starszej osobie były przeznaczone np. na opłaty czynszu, energii elektrycznej, czy na lekarstwa, których brak może grozić śmiercią. Złodzieje oraz oszuści wykorzystują telefon, e-mail, a zdarza się, że po prostu pukają do drzwi mieszkania swojej ofiary. I właśnie o tej ostatniej metodzie będzie dzisiejsza przestroga - mówi aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.

Działanie na tzw. parawan. Tak gdańska policja określa sposób, w jaki okradziono 83-letnią mieszkankę Gdańska. Na czym to polega? Na początku oszuści starają się przybrać pewną legendę dotyczącą własnej osoby. - Nikt nie wpuści nieznajomego do mieszkania, ale co się wydarzy, jeśli ten ktoś będzie miał charakterystyczną torbę monterską, czy ubranie robocze i przedstawi jako pracownik wodociągów czy administracji? - pyta Mariusz Chrzanowski i dodaje: