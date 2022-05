Gdańsk: wielopoziomowy parking w UCK. Pacjenci skarżą się na stan aktualnego, który stanowi zagrożenie Krzysztof Dunaj

Dostajemy sygnały od czytelników, że parking na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Dębinki w Gdańsku stanowi zagrożenie. "Parking to totalna klapa - piach, wertepy i kamienie" - mówi jeden z czytelników. To nie koniec problemów. Pacjenci skarżą się również na to, że bardzo trudno znaleźć jakieś wolne miejsce na terenie placówki. Co na to UCK? Czy parking zostanie wyremontowany?