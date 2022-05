Gdańsk. Weekendowe zmiany na al. Hallera 06-09.05.2022 r.

Zmiany na al. Hallera w Gdańsku - 06.05.2022 r.

6 maja o godz. 19.00 planowane jest zamknięcie al. Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza. Nowa organizacja ruchu potrwa do 9 maja do godz. 4:00.

- Objazd dla samochodów do centrum będzie odbywał się al. Hallera, al. Macieja Płażyńskiego i ul. Marynarki Polskiej lub ul. Wyspiańskiego oraz Aleją Grunwaldzką - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

DRMG

Zmiany w organizacji ruchu na al. Hallera związane są z rozpoczynającą się modernizacją al. Hallera. Wykonawcą zadania jest firma Colas Polska Sp. z o.o. Koszt inwestycji to około 2,9 mln zł.