Gdańsk: Ruszyła wycinka drzew na miejskim odcinku „bajpasu kartuskiego”. Wykonawca szykuje się do budowy kolejowego objazdu do Kartuz

Gdańsk: Ruszyła wycinka drzew na miejskim odcinku „bajpasu kartuskiego”

Usunięcie drzew to przygotowanie do budowy wiaduktu drogowego, wiaduktu kolejowego i przepustu w nasypie odcinka przedwojennej linii kolejowej z Gdańska-Wrzeszcza do Kartuz. Po jej części której przebiega Pomorska Kolej Metropolitalna. Odcinek z Kiełpina do Kokoszek pozostał nieużywany, tory na nim rozebrano przy budowie PKM.

Pozwolenie na budowę zostało wydane 4 stycznia 2022 roku. Prace na odcinku linii od przystanku PKM Gdańsk Kiełpinek do stacji Gdańsk Kokoszki rozpoczyna gdyńska firma Torhamer, która nieco ponad rok temu wygrała przetarg zorganizowany przez PKM.