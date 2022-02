Wiadukt w Niestępowie otwarty! To była długo wyczekiwana inwestycja

Po niespełna 6 miesiącach i niezliczonych trudach osób, które zwykle tędy jeździły, w środę 9 lutego oficjalnie otwarto nowy wiadukt nad torami w Niestępowie (gm. Żukowo). Inwestycja kosztowała samorząd powiatu kartuskiego 4,8 mln zł, przy czym kwotą 2,6 mln zł była dofinansowana z budżetu państwa, z rezerwy subwencji ogólnej. Nic więc dziwnego, że w uroczystym oddaniu mostu do użytku uczestniczyli m.in. poseł Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, oraz Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski.

- Bardzo się cieszę, że między innymi ten wiadukt w Niestępowie można było wyremontować, oddać do użytku mieszkańcom. Jak Państwo widzą - to są dwie części dzielone przez linię kolejową. Tak jak po dwóch stronach rzeki. Trudno było dotrzeć do siebie mieszkańcom (…). To kolejny przykład dobrej współpracy rządu i samorządu - podkreślał Marcin Horała.