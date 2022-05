Gdańsk. Robot da Vinci pomaga operować urologom ze szpitala na Zaspie. Ile wykonano takich operacji? Czy NFZ je refunduje?

Gdańsk. Robot da Vinci pomaga operować urologom ze szpitala na Zaspie

Prostatektomia to inaczej operacja usunięcia gruczołu krokowego u mężczyzn. To jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w asyście robota chirurgicznego da Vinci. Technologia ta pozwala na 10-krotne powiększenie pola operacyjnego. Kamera i narzędzia podjeżdżają na centymetr od operowanych tkanek. Robot filtruje drżenie ręki chirurga. Ruchy są bardzo precyzyjne. Do tego obraz pola operacyjnego w 3D jest wręcz doskonały. Takiej jakości operacji nie da się przeprowadzić ani metodą laparoskopową ani tradycyjną.

Dzięki wykorzystaniu robota chirurgicznego da Vinci w laparoskopowej radykalnej prostatektomii, poprawia się komfort życia pacjenta, a czas rekonwalescencji ulega skróceniu. Po trzech dobach od zabiegu pacjent jest wypisywany do domu bez cewnika, co znacznie skraca okres gojenia i rekonwalescencji, a tym samym oznacza szybszy powrót do pełnej aktywności.

Prostata to gruczoł, w którym produkowana jest wydzielina wchodząca w skład nasienia. Wraz z wiekiem, gdy w organizmie mężczyzny dochodzi do spadku stężenia hormonów, głównie testosteronu, gruczoł ten może się powiększać i prowadzić do ucisku cewki moczowej. Przez prostatę przebiega cewka moczowa – rozrost gruczołu, spowodowany głównie zaburzeniami równowagi hormonalnej u mężczyzn po 45. roku życia – może powodować jej ucisk i nieprzyjemne objawy, takie jak: problemy z oddawaniem moczu, problemy z życiem seksualnym, dolegliwości bólowe, krwiomocz.