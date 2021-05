Gdańsk. Pościg za oplem, który nie zatrzymał się do kontroli. W samochodzie znaleziono pistolet i nóż

- Kierowca corsy uciekając przed radiowozem, uderzył w dwa jadące samochody - informuje Mariusz Chrzanowski , rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Sytuacja była niebezpieczna i policjanci wiedzieli, że muszą jak najszybciej zatrzymać samochód. Gdy kierowca opla po raz kolejny uderzył, tym razem w barierkę oraz słupki, zatrzymał samochód i zaczął uciekać pieszo. Wywiadowcy, którzy byli tuż za nim, zatrzymali radiowóz i po krótkim pieszym pościgu zatrzymali mężczyznę, obezwładnili go i w kajdankach doprowadzili do radiowozu.

Informacja ta natychmiast trafiła do oficera dyżurnego, który rozpoczął koordynację działań policjantów, kierując na ten obszar najbliższe patrole oraz kryminalnych z komisariatu na Śródmieściu.

We wtorek 18.05. chwilę przed godz. 17.00 wywiadowcy z gdańskiej komendy miejskiej podczas patrolu na ul. Rzeźnickiej zauważyli opla, którym kierował 24-letni gdańszczanin. Policjanci wiedząc, że kierowca ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów dali mu sygnał do zatrzymania. Ten przyspieszył jednak i zaczął uciekać przed funkcjonariuszami.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Zatrzymanemu 24-latkowi pobrano do badań krew na obecność środków odurzających, a zabezpieczony pistolet policjanci przekazali do badań biegłemu z sądowemu z zakresu balistyki. Opel corsa także został zabezpieczony i trafił na policyjny parking.

- Wyniki badań balistycznych wykluczyły, że zabezpieczony pistolet to broń, na którą jest wymagane pozwolenie i zarzuty usłyszy jedynie kierowca corsy - mówi rzecznik. - Mężczyzna najprawdopodobniej jeszcze dziś usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz złamania sądowego zakazu.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi 5 lat więzienia, podobni jak za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.