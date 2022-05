Gdańsk. Policjanci podsumowali weekend majowy 2022. Pijani kierowcy, ucieczka, kolizje... Co jeszcze się wydarzyło? OPRAC.: Agnieszka Kostuch

Gdańsk. W ciągu ostatnich pięciu dni na terenie miasta doszło do 74 kolizji i 1 wypadku drogowego. Funkcjonariusze uniemożliwili też dalszą jazdę 7 pijanym kierującym. To jednak niejedyne działania podjęte przez mundurowych. Sprawdźcie, co jeszcze się wydarzyło.