Gdańsk: Na Przymorzu nieopodal bloku mieszkalnego zadomowiła się locha dzika, która spodziewa się młodych. Służby apelują o rozwagę!

Gdańsk. Uwaga mieszkańcy Przymorza! Dzik na ul. Piastowskiej

Spółdzielnia apeluje do mieszkańców Gdańska, zwłaszcza tych, którzy mieszkają przy ul. Piastowskiej 66, 68, 70, 72, 76, aby nie zbliżali się do zwierzęcia. Locha po oproszeniu się będzie niebezpieczna dla wszystkich przechodzących w pobliżu, zwłaszcza dla osób z psami, które może uznać za zagrożenie.

Najważniejszą rzeczą, o jakiej trzeba pamiętać - locha dzika, to dzikie zwierzę. W jego obecności nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, nie wolno dzika niepokoić. Warto pamiętać, że ucieczka również może sprowokować dzika do ataku, zwłaszcza lochę, która dopiero co się oprosiła i będzie bronić młodych.

Uprasza się również mieszkańców do nieszczucia dzików, psy oraz inne zwierzęta domowe powinny być wyprowadzane na smyczy. Z uwagi na zagrożenie we wskazanym miejscu, zasadne jest, aby i dzieci nie pozostawały same, zwłaszcza małe.