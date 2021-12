Gdańsk gospodarzem tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022

Sawsan Chebli, sekretarz Miasta Berlina ds. inicjatyw obywatelskich i współpracy międzynarodowej, przekazała także białą porcelanową figurkę niedźwiadka, symbolu Berlina. Znalazły się na nim między innymi charakterystyczne dla Berlina i Gdańska budowle, flaga Polski i Unii Europejskiej.

- Chciałabym, aby Gdańsk stał się w przyszłym roku stolicą wszystkich wolontariuszy, nie tylko samego wolontariatu. Bardzo cieszymy się z tego tytułu, że trafi on do miasta solidarności. Z pewnością będzie to rok prodemokratyczny, proobywatelski i proklimatyczny - mówiła Monika Chabior. - Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w Gdańsku, by przedstawić nasz program, który jest zaawansowany na rzecz demokracji, praw człowieka i ochrony klimatu.