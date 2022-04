Gdańsk: Dziura wstydu pod kontrolą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Czy Sąd Okręgowy w Gdańsku zakończy spór Gminy i inwestora?

- O sprawie powstania zabudowy tymczasowej na terenie prywatnym, niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poinformowany został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Izabela Kozicka-Prus, kierownik referatu prasowego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - W czwartek, 28 kwietnia 2022 roku otrzymaliśmy odpowiedź, że postępowanie w tej sprawie zostało rozpoczęte, zaś PINB zamierza przeprowadzić kontrolę we wskazanym miejscu.

Jak informuje Izabela Kozicka-Prus, wspomniana nieruchomość znajduje się też w zakresie działań Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tak jak Dom Zdrojowy, który również był odrestaurowany zgodnie w wymogami konserwatorskimi.

Czekamy obecnie na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie tymczasowej zabudowy przy ul. Zdrojowej.

Równolegle do spraw zgłoszonych do WUOZ oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku nadal toczy się postępowanie w sprawie o rozwiązanie stosunku użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska położonej w Gdańsku przy ulicy Zdrojowej 2, składającej się z działek o numerach 84 i 86/1 – postępowanie w pierwszej instancji nadal toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydział XV Cywilny, pod sygn. akt XV C 786/16 z powództwa Gminy Miasta Gdańska.