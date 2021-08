Gdańsk chce rozwikłać konflikt ws. Dolnego Miasta. Powoła komisję ds. drzew i zieleni Natalia Grzybowska

Lipiec 2021. Spotkanie mieszkańców Dolnego Miasta z mediatorem w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego Przemyslaw Swiderski

Mieszkańcy Dolnego Miasta mają wiele obaw co do projektu inwestycyjnego realizowanego na tym terenie w partnerstwie publiczno-prywatnym w obecnym kształcie. Są zdania, że podpisana umowa nie uwzględnia wyzwań, przed jakimi stoją miasta w obliczu kryzysu klimatycznego. Dla udobruchania mieszkańców ma zostać powołana komisja ds. drzew i zieleni, w skład której wejdą eksperci i przedstawiciele każdej ze stron. Zdaniem radnego Przemysława Majewskiego to działanie jest jednak spóźnione. - Komisja będzie tylko listkiem figowym dla tej inwestycji - mówi.