Gdańsk: Autobusy sezonowe wyjadą na ulice miasta już od soboty 30 kwietnia 2022 roku. Majówka 2022

- W sobotę, 30 kwietnia uruchomione zostaną autobusowe linie sezonowe 606, 612, 622 i 658, wszystkie na trasach jak w latach ubiegłych - informuje Dagmara Szajda z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. - Autobusy na liniach 612 i 658 przystosowane będą do przewozu rowerów. Na wszystkich liniach obowiązywać będzie taryfa zwykła.

Linia 606 - z Wałów Piastowskich na Westerplatte

Autobusy kursować będzie średnio co około 30-40 minut.

Autobusy obsługujące linię 606 kursować będą w soboty, niedziele oraz w święta, w godzinach od 10.00 do 18.00 na trasie od Wałów Piastowskich do Westerplatte.

Linia 612 - ze Śródmieścia SKM do Sobieszewa

Autobusy linii 612 przystosowane będą do przewozu rowerów. Kursować będą w soboty, niedziele i święta od ok. godziny 9.00 do 18.00 na trasie Śródmieście SKM - Sobieszewo.