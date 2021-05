Gdańsk 1945. Ścieżki wśród gruzów. Miasto powoli wracało do życia za sprawą nowych mieszkańców

Wszyscy chodzili na roboty – wspominała Barbara Krupa-Wojciechowska, lekarka rocznik 1930, urodzona i wychowana w Warszawie (tuż po wojnie była studentką ówczesnej Akademii Lekarskiej). – To było nawet zabawne, gdy profesorowie, starsi eleganccy panowie, szli na tę odbudowę. Nikt nie odmówił. To był taki fason.

Śródmieście było zrujnowane jeszcze w roku 1950. Latem, pięć lat po zakończeniu II wojny światowej, do Gdańska trafiła Zofia Czarnecka, harcerka. Organizowała tu pracę tzw. junaków przy odgruzowywaniu poszczególnych ulic.

– Pracowałyśmy przy Kościele Mariackim. Tamtędy szły tory. Dostawałyśmy kilofy, łopaty... Taka była nasza praca dziewczęca, bardzo ciężka – wspominała Zofia Czarnecka.

Tam gdzie jest skwer przy ul. Św. Ducha, była ogromna góra gruzów, aż do Kaplicy Królewskiej. My całą tę górę gruzów musiałyśmy przerzucić na wagoniki. Między kaplicą a plebanią były schody do piwnicy. Pod tymi schodami znalazłyśmy olbrzymią skrzynię. W środku był majątek: kryształy, srebrne nakrycia, porcelana. Pilnowałyśmy tego, aż do przyjazdu specjalnej komisji.