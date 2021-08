Garmin Rescue Heroes 2021. Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim w Karwi [7-8.08.2021]

Słońce, morze, plaża, a na niej wysportowani ratownicy z całej Polski, prezentujący swoje umiejętności ratowania tonących osób przy użyciu najlepszego, dostępnego na rynku sprzętu. Takiej okazji nie może przepuścić żaden turysta, który w weekend przebywał będzie w Karwi i okolicach. Jak zapewnia Filip Orłowski, współorganizator zawodów Garmin Rescue Heroes 2021, zdecydowanie będzie na co popatrzeć.

- Uczestnicy rywalizacji symulować będą akcje ratownicze, dokładnie takie same, jak w przypadku, gdy rzeczywiście ratować trzeba tonącego człowieka - mówi Filip Orłowski.- Jest to widowiskowe, rzadko kiedy można to zobaczyć, dlatego spodziewamy się na plaży w Karwi licznej publiczności. Stało się tradycją, że organizowane już od 2002 roku Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim obserwuje mnóstwo osób. Zapraszamy zatem w weekend do Karwi, gdyż będzie się działo.