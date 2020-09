Gala Fame MMA 7. WYNIKI WALK 5.09.2020 W klatce Popek wygrał ze Stiflerem! Najman, Lupa, Linkiewicz zwyciężyli. Kto wygrał przez nokaut?

Fame MMA 6. Były emocje, mocne ciosy i krew [zdjęcia, wideo]

Fame MMA 6 NA ŻYWO. "Celebrycka" gala odbyła się, choć do końca to nie było pewne. Podczas walk było dużo mocnych ciosów, krew się lała. Zapraszamy do obejrzenie galerii zdjęć z gali z udziałem m.in. Marty Linkiewicz, Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego czy Marcina Najmana.