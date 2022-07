Fundaja z Pompą kupiła łóżka, fotele, stoły dla Klinikii Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Zbiórka Fundacji z Pompą

Fundacja z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką kupiła: łóżko z wagą, fotel zabiegowy, stół do badań, łóżko do transportu i meble na oddział dzienny Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK. Sprzęty kosztowały prawie 80 tys. zł. To jeden z zakupów Fundacji z Pompą sfinansowanych dzięki zbiórce zorganizowanej przez Dzikiego Trenera, który jest znany ze swojej aktywności w internecie.

My diagnozujemy i leczymy dzieci z podejrzeniem i rozpoznaniem choroby nowotworowej. Te zakupy są przemyślane i bardzo nam potrzebne - mówi dr hab. Ninela Irga-Jaworska, ordynator Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK.

- Jestem Wam za to tak po prostu, jako człowiek - naprawdę, prosto z serca bardzo wdzięczny - pisze Dziki Trener na swoim profilu Instagram.

Dziki Trener Instagram