Fortuna 1. Liga. Remis Arki Gdynia po szalonym meczu w Kielcach. Ekstraklasa niestety się oddala. 29.05.2021

Podopieczni trenera Dariusza Marca nie dość, że nie potrafili skonstruować żadnej, groźniejszej akcji i oddać celnego uderzenia na bramkę strzeżoną przez Jakuba Osobińskiego , to jeszcze w 24 minucie gry stracili Fabiana Hiszpańskiego . Wahadłowy żółto-niebieskich zszedł z boiska z urazem. Zastąpił go Artur Siemaszko .

Oszołomiona i blado prezentująca się na boisku Arka Gdynia do przerwy nie zdołała już nie tylko zdobyć kontaktowego gola, ale nawet oddać celnego strzału na bramkę przeciwnika. Można było mieć tylko nadzieję, że trener Dariusz Marzec wstrząśnie w szatni drużyną i w drugiej odsłonie, podobnie jak to miało już miejsce w tej rundzie w Sosnowcu przeciwko Zagłębiu, żółto-niebiescy zabiorą się w końcu do konkretnych ataków.

Tymczasem gospodarze wyprowadzili w 63 minucie spotkania groźną kontrę i podwyższyli. Jacek Podgórski popisał się inteligentnym zagraniem do rozpędzonego Jacka Kiełba , który idealnie zagrał wzdłuż pola karnego. Jakubowi Łukowskiemu pozostało tylko z bliska skierować piłkę do siatki. Zawodnik Korony Kielce tym samym zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu i wydawało się wówczas, że jest po meczu.

Szkoda straconych dwóch punktów w stolicy województwa świętokrzyskiego, gdyż ten wynik powoduje, że Arka Gdynia na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek niemal na pewno może już szykować się do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jeśli Radomiak wygra w toczącym się właśnie meczu u siebie z Resovią, co jest wielce prawdopodobne, strata do wicelidera tabeli wynosić będzie już sześć punktów.