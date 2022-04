Fortuna 1. Liga. Oceniamy piłkarzy Arki Gdynia po zwycięstwie nad Koroną w Kielcach. Christian Aleman bohaterem w ekipie żółto-niebieskich!! Szymon Szadurski

Fortuna 1. Liga. Po trudnym boju piłkarze Arki Gdynia pokonali w sobotę 23 kwietnia 2:1 na wyjeździe Koronę Kielce. Było to niezwykle istotne zwycięstwo, przybliżające żółto-niebieskich do awansu do ekstraklasy. Podopieczni trenera Ryszarda Tarasiewicza utrzymali dwupunktową stratę do wicelidera, Widzewa Łódź. Nad sobotnim rywalem, Koroną, wypracowali natomiast już pięć oczek przewagi. Oceniamy piłkarzy Arki Gdynia w skali 1-10 po triumfie w Kielcach.