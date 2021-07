Fortuna 1. Liga. Dariusz Marzec, trener Arki Gdynia: Nie zgadzam się z kibicami z krytyką transferów

Panie trenerze, Arka Gdynia sięgnie w nadchodzącym sezonie po upragniony awans do ekstraklasy?

Mocno wierzę, że tak się stanie. Wiemy, czego chcemy. Jest to awans. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ten cel zrealizować. Takie samo podejście mają pozostali członkowie sztabu szkoleniowego, zawodnicy i inne osoby, związane z Arką Gdynia. Na ten moment nie zakładam, aby mogło się to nie udać. Trzeba jednak pamiętać, że sport, a szczególnie piłka nożna, są nieprzewidywalne. Potrzeba nam więc wiele pracy oraz pokory, codziennego, sumiennego wykonywania naszych obowiązków. Ostatecznie wszystko i tak zweryfikuje boisko.

Jakie są z pana perspektywy główne argumenty, które przemawiają za tym, że Arce Gdynia tym razem uda się awansować?

W drużynie i klubie jest stabilizacja. Udało się także zatrzymać w Gdyni niemal wszystkich, najważniejszych zawodników z ubiegłego sezonu, co mnie niezmiernie cieszy. Doszli też nowi, którzy zwiększą rywalizację. Takie aspekty w dłuższej perspektywie czasu muszą procentować. Będą działać na naszą korzyść. W zespole panują dobre nastroje. Jestem zadowolony z okresu przygotowawczego. Nie ma póki co poważnych kontuzji. Jesteśmy gotowi na podjęcie rękawicy i stawienie czoła przeciwnikom w lidze.