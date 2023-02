Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia przegrała z Wisłą Kraków. Żółto-niebiescy nadal bez mocy na własnym stadionie

Porażka Arki Gdynia z Wisłą Kraków. 18.02.2023

Choć w przerwie zimowej Ryszarda Tarasiewicza zastąpił na stanowisku szkoleniowca Hermes, to jak na razie niestety nie udało mu się "odczarować" Stadionu Miejskiego przy ul. Olimpijskiej 5. Gospodarze nadal seryjnie rozdają w tym sezonie na nim punkty rywalom i popełniają dziecinne wręcz błędy w obronie. Jeśli to szybko się nie zmieni, to o skutecznej pogoni za ligową czołówką i bezpośrednim awansie do ekstraklasy będzie można w Gdyni definitywnie zapomnieć.

W porównaniu do wygranego 2:1 przed tygodniem meczu z Zagłębiem Sosnowiec trener żółto-niebieskich dokonał dwóch korekt w podstawowym składzie. Adriana Purzyckiego na pozycji defensywnego pomocnika zastąpił Sebastian Milewski, powracający do gry po pauzie za cztery żółte kartki.

Od pierwszego gwizdka sędziego Szymona Marciniaka zagrał ponadto Luan Capanni. Brazylijczyk zluzował w podstawowej jedenastce Huberta Adamczyka. Ta roszada była jednak wymuszona. Dla Huberta Adamczyka, który zgłosił problemy zdrowotne, zabrakło miejsca nawet na ławce rezerwowych.