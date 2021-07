Formoza Challenge Ustka 2021. Wyjątkowy bieg w morskim otoczeniu z przeszkodami na plaży i w lesie WYNIKI, ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

Od 20 do 50 przeszkód mieli do pokonania uczestnicy zawodów Formoza Challenge Ustka 2021. Liczył się czas na wybranym dystansie - 5 lub 10 km, ale przede wszystkim liczyła się dobra zabawa. A tej nie brakowało, bo amatorzy wysiłku fizycznego znaleźli wiele wyzwań na trasie przygotowanej we współpracy z komandosami z legendarnej jednostki wojskowej.