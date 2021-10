Formoza Challenge Gdynia 2021. Słoneczna pogoda, zmęczenie wymieszane z uśmiechami i kąpiel w zatoce z Torpedownią w tle ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

Formoza Challenge w Gdyni było zamknięciem sezonu, który rozgrywany był w Obornikach, Ustce i Kaliszu Przemysław Świderski Zobacz galerię (188 zdjęć)

Prezentujemy zdjęcia z trasy Formoza Challenge Gdynia 2021, czyli biegów z przeszkodami w mateczniku komandosów morskich z jednostki Formoza. W niedzielę, 3 października 2021 roku uczestnicy mieli do pokonania dystans ok. 7 km, najeżony przeszkodami przygotowywanymi we współpracy z żołnierzami tej znakomicie wyszkolonej grupy.